O futebolista do Liverpool, Roberto Firmino, está à espera de uma «grande final» ante o Flamengo, na decisão do título do Mundial de Clubes, marcada para sábado (17h30, hora portuguesa). Após a vitória ante o Monterrey, por 2-1, na quarta-feira, o brasileiro deixou elogios à equipa do seu país natal.

«É bom jogar contra uma equipa brasileira, com grandes jogadores, tem um bom treinador também, está a fazer um belo trabalho», afirmou, na zona mista do estádio Khalifa International, no Qatar.

«Vai ser um grande jogo, uma grande final, não vai ser fácil, estão a jogar bem e vai ser um grande jogo e espero que possamos dar o nosso melhor. A equipa tem vários jogadores rodados, que jogaram na Europa, temos de ter cuidado e estar focados na grande final que vai ser», concluiu.

Firmino foi o autor do golo decisivo no duelo ante os mexicanos, nas meias-finais, já em tempo de compensação.