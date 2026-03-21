O secretário-geral do Galatasaray, Eray Yazgan, criticou a forma como o Liverpool lidou com a lesão de Noa Lang em Anfield, no encontro entre as duas equipas, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O dirigente do clube turco acusa os «reds» de quererem desviar as atenções, isto depois de o emblema inglês ter denunciado que o defesa-central Ibrahima Konaté foi alvo de insultos racistas nas redes sociais.

«O Liverpool não fez nenhum pedido de desculpas ao nosso clube ou ao nosso jogador. Isto é inaceitável. Este silêncio e ignorar a responsabilidade é um esforço para encobrir o incidente», disse Eray Yazgan, em declarações ao A Spor.

«Embora o Liverpool nem sequer tenha pedido desculpas, vemos que eles estão a tentar levar a questão para outro caminho, trazendo à tona as declarações imaginárias que alegam ter sido feitas contra o seu próprio jogador Konaté nas redes sociais. Embora haja uma situação séria que ameaça a saúde de um jogador, o Liverpool está a tentar mudar de assunto. Um clube como o Liverpool deve primeiro prestar contas pelo escândalo que ocorreu no seu campo e apresentar o pedido de desculpas necessário. A UEFA iniciou uma investigação sobre a situação em que Lang se lesionou. Também temos contactos. Não vamos deixar isto passar.»

Noa Lang sofreu uma lesão grave no polegar, na sequência de uma colisão com os painéis publicitários, o que motivou a abertura de uma investigação por parte da UEFA, nomeadamente quanto à disposição dos painéis LED à volta do relvado. O avançado neerlandês foi substituído de imediato e teve mesmo de ser operado a um golpe profundo em Liverpool. Ainda assim, integra a convocatória dos Países Baixos.