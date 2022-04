Lenda do Liverpool e atual técnico do Aston Villa, Steven Gerrard opinou sobre a renovação de contrato de Jurgen Klopp com os reds, até 2026, anunciada esta quinta-feira.

«Todos os adeptos do Liverpool em todo o mundo estão absolutamente encantados com a notícia. Parabéns ao Jurgen e à sua equipa. É a contratação mais importante do Liverpool para muitos anos», assumiu o antigo internacional inglês em conferência de imprensa.

Klopp chegou a Anfield em 2015/16, época seguinte à saída de Gerrard para Los Angeles. O técnico germânico já conquistou uma Premier League, uma Taça da Liga inglesa, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e a uma Supertaça Europeia.

«Ele merece. Os adeptos ansiavam por essa renovação há algum tempo. Ele construiu uma equipa de classe mundial. O Liverpool está à beira de algo realmente especial», acrescentou.

O Liverpool, note-se, pode terminar a época com quatro títulos no bolso. O clube de Anfield já conquistou a Taça da Liga inglesa, além de estar a apenas um ponto do líder da Premier League, o Manchester City. A 14 de maio, os reds defrontam o Chelsea na final da Taça de Inglaterra e seguem em boa posição para chegar à final da Champions, depois do triunfo na primeira mão das meias-finais sobre o Villarreal (2-0).

