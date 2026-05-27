Inglaterra: guarda-redes do Liverpool multado por usar telemóvel ao volante
Guarda-redes foi apanhado em flagrante pela polícia numa autoestrada
Giorgi Mamardashvili, guardião do Liverpool, foi multado em 440 libras (aproximadamente 500 euros), por usar o telemóvel enquanto conduzia.
O jogador de 25 anos foi parado pela polícia por volta das 15h45 horas do dia 27 de janeiro, na autoestrada M6, perto de Warrington.
Na sexta-feira, o Tribunal de Warrington considerou o georgiano culpado, com base nas provas apresentadas pela polícia e, para além da multa, também recebeu uma penalização de seis pontos na carta de condução e foi condenado a pagar mais 300 libras (346 euros) por custos processuais e taxas de apoio à vítima.
O agente de autoridade que participou no ocorrido afirmou que, ao passar pelo carro de Mamardashvili, reparou que o motorista estava com o dispositivo móvel na mão, ao centro do volante e que parecia estar distraído, enquanto dirigia a alta velocidade.
O guarda-redes georgiano participou em 20 jogos, três deles sem sofrer golos, esta temporada pelo Liverpool.