Jurgen Klopp anunciou que vai deixar o Liverpool no final da época.

«Vou deixar o clube no final da época. Compreendo que seja um choque para muitas pessoas neste momento, quando ouvirem isto pela primeira vez, mas obviamente posso explicar – ou pelo menos tentar explicar», começou por dizer o treinador alemão, numa entrevista aos meios de comunicação dos reds.

«Adoro absolutamente tudo neste clube, adoro tudo na cidade, adoro tudo nos nossos adeptos, adoro a equipa, adoro o staff. Amo tudo. Mas o facto de tomar essa decisão mostra que estou convencido de que é essa a decisão que devo tomar», prosseguiu.

«Estou a ficar sem energia. Não tenho nenhum problema agora, obviamente, já sabia há muito tempo que teria de anunciar isto em algum momento, mas estou absolutamente bem agora. Sei que não posso fazer o trabalho de novo e por aí fora», completou.

Apesar de ter contrato com o Liverpool até 2026, Klopp reconheceu que já tinha tomado esta decisão há algum tempo e a direção estava a par.

«Contei ao clube já em novembro. (…) Quando estávamos sentados a conversar sobre possíveis contratações, o próximo estágio de verão e se podemos ir a algum lugar, surgiu o pensamento: “Não tenho a certeza se ainda estou aqui”. E fiquei surpreendido com isso», assumiu.

«A temporada passada foi super difícil e houve momentos em que noutros clubes provavelmente a decisão teria sido separar caminhos. Isso não aconteceu aqui. Para mim foi super importante poder ajudar a trazer esta equipa de volta aos eixos. Era tudo que eu estava a pensar. Quando percebi bem cedo o que aconteceu... é um clube muito bom, com um potencial enorme e pude começar a pensar em mim novamente. Foi este o resultado. Não é o que eu quero [fazer], é apenas o que considero 100% certo», sublinhou.

O técnico de 56 anos assegurou também que não é hora para despedidas e quer «aproveitar» os últimos meses em Anfield.

A decisão é oficializada neste momento para dar tempo ao clube de reorganizar-se e encontrar o sucessor do alemão, bem como do restante staff. Pepijn Lijnders e Peter Krawietz vão sair do clube, sendo que o neerlandês, que já trabalhou no FC Porto, vai prosseguir a carreira de treinador principal. O português Vítor Matos também está de saída.

Klopp chegou a Anfield em outubro de 2015 e protagonizou uma nova era no Liverpool. O treinador alemão colocou a equipa de novo na rota dos títulos nacionais e internacionais, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Premier League (título que fugia há 30 anos), um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga Inglesa e ainda uma Supertaça de Inglaterra.