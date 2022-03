O Manchester City, de Cancelo, Bernardo e Rúben Dias, vai defrontar o Southampton nos quartos de final da Taça de Inglaterra, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.



Pode haver, de resto, um duelo português nesta ronda. Se o Nottingham Forest de Cafú e de Tobias Figueiredo derrotar o Huddersfield, vai medir forças com o Liverpool de Diogo Jota.



Por sua vez, o Chelsea joga em casa do Middlesbrough, emblema do Championship que já deixou pelo caminho Manchester United e Tottenham.



O quadro completo dos quartos de final:



Southampton-Man. City

Crystal Palace-Everton/Boreham Wood

Middlesbrough-Chelsea

Nottingham Forest/Huddersfield-Liverpool