Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador da Premier League em outuro.



O internacional egípcio fez um golaço diante do Manchester City e repetiu o feito conta o Watford. O extremo do Liverpool completou um mês perfeito com um hat-trick na goleada em Old Trafford (5-0).



Além dos cinco golos na Liga, Mo Salah rubricou quatro assistências em quatro jogos.