Anfield Road aplaudiu o regresso do filho pródigo, mas no final não teve qualquer complacência: 1-0 para o Liverpool sobre o Aston Villa, agora treinado pelo histórico médio dos reds.



Apesar do domínio intenso e das inúmeras oportunidades de golo desperdiçadas, o Liverpool fez apenas um golo e de grande penalidade. Aos 67 minutos, Mo Salah aproveitou o pontapé de castigo máximo e bateu finalmente o inspirado Emiliano Martinez, argentino que se mudou do Arsenal para o Villa.

O Liverpool passa a ter 37 pontos e continua apenas a um do líder Manchester City.

E por falar em Arsenal, vale a pena elogiar a tarde muito positiva dos gunners. 3-0 ao Southampton, em Londres, com golos de Lacazette, Odegaard e Gabriel. Cédric Soares e Nuno Tavares foram não utilizados na equipa treinada por Mikel Arteta.

De forma provisória, o Arsenal sobe ao quinto lugar da Premier League. Vale a pena ver a fantástica jogada que permitiu a Lacazette abrir o marcador.

VÍDEO:

Bem mais sofrida foi a vitória do Chelsea. Em Stamford Bridge, o Leeds levou o 2-2 até ao quarto minuto de descontos, altura em que os blues usufruíram de um penálti. O campeão da Europa Jorginho não tremeu e fez o 3-2 final.

Erro tremendo de Klich, defesa do Leeds, ao fazer falta de forma desnecessária sobre Rudiger.