O selecionador da equipa olímpica do Egito, Shawky Gharib, esclareceu a possível chamada de Mohamed Salah aos Jogos Olímpicos de Tóquio, afirmando que incluiu o jogador na lista provisória de 50 jogadores, mas que não pode obrigá-lo a ir ao Japão.

«Nós não podemos forçar Salah a participar connosco porque os regulamentos da FIFA não o obrigam a participar», afirmou Gharib, na quarta-feira, em declarações à Reuters.

«A participação de Salah com os faraós em Tóquio é uma decisão para ser tomada apenas por Salah, o seu clube, o Liverpool, bem como o seu treinador, Jurgen Klopp», disse, ainda.

O torneio olímpico, destinado a jogadores sub-23, pode também ter nas convocatórias das seleções três jogadores com mais de 23 anos. Gharib confirmou que Salah é um dos eleitos de uma lista inicial. «O Salah é um dos três jogadores de topo no mundo e qualquer equipa espera ter um jogador com a capacidade e habilidade que ele tem. Eu escolhi o Salah numa lista extensa de 50 jogadores, para depois escolher os 18 para Tóquio», afirmou, salientando, contudo, que a intervenção do agente de Salah sobre o caso «não ofende ninguém».

Através da sua conta oficial no Twitter, na quarta-feira, Ramy Abbas escreveu que «nenhuma decisão foi já tomada», sobre uma chamada de Salah aos Jogos Olímpicos. Gharib, confrontado com isso, concordou. «O que ele [o agente] disse é verdade na mesma», frisou o selecionador.

O torneio olímpico de futebol disputa-se de 22 de julho a 8 de agosto e uma eventual chamada de Salah, aliada a uma campanha positiva do Egito na prova, poderá tirar o extremo do Liverpool das primeiras jornadas da Premier League, em Inglaterra.

«A lista final que vai incluir 18 jogadores só vai ser enviada em junho, então ainda é muito cedo para falar dos nomes dos 18 jogadores», concluiu Gharib.