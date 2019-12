O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, afirmou esta terça-feira, véspera do duelo das meias-finais do Mundial de Clubes, que não pensa no possível adversário em caso de apuramento para a final da competição.

«Não penso no Flamengo ou no Al Hilal. Só penso no Monterrey. Estamos aqui, vamos jogar contra o Monterrey, temos o máximo de informações e vamo-nos preparar para tentar ganhar», afirmou Klopp, em conferência de imprensa antes do embate com a formação mexicana.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, está já na final após ter batido o Al Hilal por 3-1. Aguarda o adversário na luta pelo troféu, que vai sair do embate entre europeus e centro-americanos.