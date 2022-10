Foi uma das contratações sonantes do Liverpool no mercado do verão mas, depois de dois golos nos dois primeiros jogos e da expulsão que valeu uma suspensão de três jornadas, Darwin Núñez ainda procura espaço na equipa dos reds.

Na antevisão ao desafio com o Rangers, a contar para a Liga dos Campeões, Jurgen Klopp debruçou-se sobre o momento do avançado uruguaio.

«Ele ainda se está a adaptar. Os novos jogadores chegam e todos falam sobre eles e querem que eles brilhem imediatamente. Isso acontece de vez em quando, e às vezes não. Ainda ontem [domingo] tivemos uma longa conversa com o Pep Lijnders – porque o meu espanhol ou português ainda não é o melhor – e dissemos-lhe que estamos completamente tranquilos. É importante, olhando para a nossa situação e como não tem sido titular. Mas não me parece que ele esteja preocupado», disse o técnico germânico.

Klopp explicou que o ex-Benfica só entrou na reta final do encontro diante do Brighton (3-3) devido a limitações físicas, mas assumiu que o rendimento da equipa tem afetado o tempo de jogo de Darwin.

«Claro que a suspensão de três jogos não o ajudou, isso é evidente. A equipa não está muito bem, o que não facilita para um avançado, principalmente para um finalizador», rematou.