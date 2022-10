Além da derrota (3-2), Jurgen Klopp deixou Londres com mais preocupações. Trent Alexander-Arnold e Luis Díaz saíram com queixas físicas durante a partida com o Arsenal e o treinador do Liverpool receia que as lesões sejam graves.

«O Arnold está magoado, infelizmente. O Luis Díaz também, não parece ser algo bom para ambos. Essa é a cereja no topo do bolo», ironizou o germânico em declarações à BBC. Já à Sky Sports, o técnico revelou que o colombiano deverá fazer um exame ao joelho.

Quanto ao jogo, Klopp considerou que os reds foram «perigosos» e que o resultado justo seria o empate.

«Conseguimos algumas coisas, mas não somos cegos, vemos que poderíamos ter feito melhor em alguns momentos. No geral, foi um bom jogo fora de casa contra uma boa equipa. Causámos muitos problemas, mas chegámos aqui sem pontos», lamentou.

«O Arsenal está muito bem e, tendo em conta a situação, acho que fizemos um bom jogo. Vi uma equipa com a atitude certa e que lutou bem, jogou futebol e na primeira parte tivemos bons momentos de futebol, que não vi tanto no segundo tempo», rematou.