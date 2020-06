O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, admitiu esta sexta-feira que teve receio com as dúvidas criadas em torno da continuidade ou não da Premier League 2019/2020, que tem os reds praticamente como campeões, algo que, a confirmar-se, quebra um jejum de 30 anos do clube sem conquistar o título nacional.

«Quando ficámos em confinamento não pensei no facto de estarmos perto [do título], porque senti que isso não era importante naquele momento. Fiquei preocupado quando as pessoas diziam “nulo e sem efeito”. Senti isso fisicamente», afirmou o alemão, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, na antevisão ao dérbi com o Everton.

«Isso teria sido muito duro. Ficámos muito contentes quando foi decidido que podíamos jogar outra vez», disse Klopp.

«Se tivéssemos feito [todos os] pontos por jogo, seríamos campeões, mas não somos e temos de jogar para isso, que é como deve ser no desporto. As próximas semanas vão ser duras, espero que desfrutemos. Precisamos de ter a certeza que conseguimos jogar o nosso melhor futebol», acrescentou.

O Liverpool visita o Everton às 19 horas do próximo domingo, no duelo da 30.ª jornada. Mais duas vitórias garantem o título à equipa de Klopp, mas essas até podem nem ser precisas, caso haja alguma escorregadela do City.

Há 27 pontos em disputa e o Liverpool tem mais 22 que a equipa de Guardiola (82 para 60).