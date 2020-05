O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, considerou esta quarta-feira, já com a retoma dos treinos em pequenos grupos, que o iminente retorno do futebol em Inglaterra é «um bom sinal para os adeptos».

«Sempre disse que não queremos apressar nada. E não acho que o estejamos a fazer. É um primeiro passo, com estes treinos, mantendo a distância física entre os jogadores, mas é um passo na direção certa. O futebol está prestes a voltar, o que é um bom sinal para os adeptos», afirmou o alemão, em declarações aos canais do clube, depois de afirmar que aceitaria a suspensão da competição, aquando da paragem do futebol no país, devido à covid-19.

Os reds estão a duas vitórias do título na Premier League, que o clube não conquista há 30 anos.

Por outro lado, em declarações à Sky Sports, o antigo treinador do Borussia Dortmund assegurou que não vai colocar uma única pessoa em perigo para fazer o que quer. «Nós amamos o futebol, sim, mas não é mais importante do que a nossa vida, nem que a dos outros», considerou.

O objetivo da Premier League retomar a competição a 12 de junho mantém-se em dúvida, perante a preocupação com a saúde de futebolistas e respetivas famílias.

Na terça-feira, foram anunciados seis casos positivos em três clubes distintos do principal campeonato inglês, num total de 748 amostras. O futebolista jamaicano do Watford, Adrian Mariappa, confirmou ser um dos seis elementos infetados.

O lateral esquerdo Danny Rose, cedido pelo Tottenham ao Newcastle no início do ano, comparou os jogadores a «ratos de laboratório», ao passo que o capitão do Watford, Troy Deeney, afirmou ter recusado treinar para proteger o seu filho de cinco meses, que padecia de dificuldades respiratórias.