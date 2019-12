O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, sublinhou esta quarta-feira a necessidade de «recuperar o mais rápido possível» os seus jogadores, com vista à final do Mundial de Clubes no próximo sábado, ante o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus (17h30). Sobre o emblema brasileiro, o alemão fala em «jogadores de qualidade» e de uma equipa com «influência europeia» e também «portuguesa» pelo treinador que tem.

«Vai ser difícil, claro, vai ser a final. Não sei quem vai estar pronto para o próximo jogo. Precisamos só de recuperar o mais rápido possível. Mas vimos que o Flamengo na outra meia-final e foi um jogo aberto, vamos ver quem lida melhor com as circunstâncias e quem toma as decisões certas», começou por dizer, em conferência de imprensa, após a vitória na meia-final, ante o Monterrey, no Qatar.

«Mas com o Jorge Jesus como treinador, claro, têm influência europeia. Influência portuguesa, pelo menos. Tem jogadores de qualidade. Se não tivesse um treinador europeu também ia ser difícil. Jorge Jesus é muito experiente, bem-sucedido em Portugal e agora no Brasil. Temos muito respeito por isso, mas vamos dar tudo e ver o que vai acontecer», acrescentou.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Antes, em pleno relvado, à BBC, Klopp falou do jogo, da importância do guardião Alisson Becker e também sobre a ausência de Van Dijk e dos quatro jovens chamados em última hora.

«Tudo o que precisamos é de Alisson Becker, Alisson Becker (risos). Ele esteve lá nos momentos decisivos, jogo difícil e tens de puxar pelos rapazes. Grande golo, grande jogo, grande atmosfera. Não temos pistas sobre o Virgil, pensámos que estaria bem, não estava, de certeza que viu na televisão, vamos ver, não sei. Trouxémos alguns rapazes agora, Sepp, Ki-Jana, Kelleher, o Harvey [Elliott] junta-se amanhã, vamos ver o que conseguimos fazer em relação ao onze», referiu.