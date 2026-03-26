As carreiras de Mohamed Salah e Jurgen Klopp estão interligadas. Quando o egípcio foi contratado para o Liverpool, em 2017, era Klopp o técnico da equipa, tentando construir um coletivo capaz de vencer títulos.

E ambos foram bem-sucedidos - Salah venceu nove títulos com Klopp, entre eles uma Liga inglesa e uma Liga dos Campeões. Aos 33 anos, já foi anunciada a saída do extremo no final da temporada. Em entrevista ao podcast The Anfield Wrap, o treinador (que fez uma pausa na carreira) falou sobre Salah.

«Ele fez parte do melhor trio de ataque do futebol mundial durante muito tempo. Sei que ele só consegue desfrutar se ganhar e se marcar. Espero sinceramente que, no último jogo, todos tenham um sorriso no rosto e estejam felizes e gratos por terem feito parte de uma das carreiras mais incríveis de que alguma vez assistiremos», começou por dizer.

Recordando a contratação do egípcio à Roma, em 2017, Klopp confidenciou uma preocupação do jogador.

«Quando o contratámos, lembro-me que ele perguntou onde iria jogar. 'A tua posição, ala direita', respondi. 'Mas o Sadio Mané joga lá', respondeu-me. 'Não achas que ele poderia jogar na ala esquerda?' 'Essa é para o Coutinho', atirou. Ele estava realmente preocupado se iria jogar», conta, com um sorriso.

«Foi uma alegria, um desafio, foi um trabalho árduo de ambas as partes, mas o resultado foi incrível. Tenho quase a certeza de que houve um dia na vida do Mo em que ele sonhou com algo assim. Eu não conseguia imaginar que algo assim fosse possível, os números que ele alcançou, as exibições que teve... algumas delas serão para sempre inigualáveis», admitiu o alemão.

O destino de Mohamed Salah para a próxima temporada permanece incerto.