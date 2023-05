A Federação inglesa (FA) comunicou esta quinta-feira que o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, foi suspenso por dois jogos - um deles com pena suspensa - e multado em 75 mil libras (cerca de 86 mil euros), por críticas à arbitragem após o jogo com o Tottenham, a 30 de abril.

O técnico dos reds foi ouvido e admitiu que os comentários nas entrevistas pós-jogo «constituem conduta imprópria», por questionarem a «integridade do árbitro».

O Liverpool, refira-se, venceu por 4-3 em Anfield e, nos festejos do golo de Diogo Jota, que garantiu a vitória, Klopp correu pela linha lateral e festejou na cara do quarto árbitro John Brooks. Após esse momento, viu cartão amarelo e, já no final da partida, criticou o árbitro Paul Tierney.

«Temos a nossa história com Tierney, não sei o que ele tem contra nós, ele disse que não havia problema, mas isso não pode ser verdade. Não percebo como é que ele olha para mim. A minha comemoração foi desnecessária, mas o que ele me disse quando me deu o cartão amarelo não está certo», afirmou à Sky Sports.

O treinador alemão vai, assim, falhar o próximo encontro do Liverpool, em casa, diante do Aston Villa (15h00).