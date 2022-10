O Liverpool deu, este sábado, mais uma prova da temporada intermitente que tem protagonizado. Depois do triunfo a meio da semana em casa do Ajax, a equipa de Jurgen Klopp perdeu por 2-1 na receção ao Leeds, aflito na fuga aos lugares de despromoção.

O primeiro golo foi precisamente um reflexo daquilo que têm sido estes primeiros meses da época dos reds. Logo aos quatro minutos, Joe Gómez atrasou a bola para Alisson, o guarda-redes brasileiro escorregou e o ex-Benfica Rodrigo antecipou-se a Virgil Van Dijk para ficar com a baliza completamente escancarada e abrir o marcador.

A equipa de Anfield conseguiu responder, por Mo Salah. Dez minutos depois do golo sofrido, Andrew Robertson cruzou para a grande área e o egípcio apareceu para reduzir, de pé esquerdo.

Até à etapa final, o Liverpool carregou, mas com pouco discernimento. O ex-Benfica Darwin Núñez, que foi novamente titular, falhou um par de boas ocasiões e Illan Meslier travou os remates que podia para manter o Leeds dentro do jogo.

O herói foi Crysencio Summerville, aos 89 minutos. A defesa do Liverpool mostrou muita passividade e o avançado de 20 anos não se fez de rogado. Dominou a bola em plena grande área e, com poucos toques, desviou o remate para bater Alisson e ainda dar esperanças ao treinador Jesse Marsch, que já admitiu que tem o lugar em risco e precisa de somar pontos nos próximos jogos.

O Liverpool é nono classificado da Premier League, com 16 pontos, menos 13 do que o líder – à condição - Manchester City. O Leeds saltou para o 15.º posto, com 12 pontos amealhados.

Ainda antes deste encontro em Anfield, o Fulham, do técnico português Marco Silva e com João Palhinha a cumprir os 90 minutos, falhou a oportunidade de subir ao quinto lugar, depois de empatar a zero na receção ao Everton.

Em Londres, o Fulham entrou em campo com a possibilidade de somar a terceira vitória seguida na Premier League e chegar ao quinto lugar na companhia Chelsea (horas antes goleado em Brighton por 4-1).

Contudo, os cottagers somaram o quarto jogo sem perder e têm agora 19 pontos, ocupando o sétimo lugar. Por seu lado, o Everton continua no 13.º posto, com 14 pontos.