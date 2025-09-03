Liverpool contrata brasileiro para desenvolver jogadores
Luiz Fernando Lubel, de 36 anos, estava sem clube após deixar o Atlético Mineiro
Luiz Fernando Lubel, de 36 anos, estava sem clube após deixar o Atlético Mineiro
O Liverpool anunciou, esta quarta-feira, a contratação do técnico Luiz Fernando Lubel, que irá assumir as funções de responsável pelo desenvolvimento individual de jogadores, atuando com as equipas de sub-18, sub-21 e principal dos «reds».
O treinador, que estava livre depois de ter deixado o Atlético Mineiro, também será responsável por acompanhar jovens atletas emprestados e promessas em ascensão.
Aos 36 anos, Luiz Fernando construiu uma carreira que teve por base o desenvolvimento de talentos no futebol brasileiro, tendo passado por clubes como o Vasco da Gama, o Ceará, o Bahia, o Ponte Preta, o Coritiba, o Juventude e o Cuiabá, antes de ter ingressado no Atlético Mineiro.
Entre os atletas que o técnico brasileiro ajudou a formar destacam-se: Igor Paixão (Marselha), Igor Jesus (Nottingham Forest), Yan Couto (Borussia Dortmund) e Abner Vinicius (Lyon).