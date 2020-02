Apesar do sucesso, Sadio Mané faz sempre questão de lembrar as raízes humildes e a infância na aldeia no Senegal. Depois de ter sido distinguido como o melhor jogador africano do ano, o jogador do Liverpool conta que a família, os amigos e os adeptos da sua aldeia o «motivam» e «apoiam» para chegar onde está na carreira.

«Foi um sonho realizado. Quando eu era criança sonhava em ser o melhor e este ano consegui, por isso estou muito feliz», afirmou o avançado ao site do Liverpool, falando então do papel dos seus conterrâneos nesse sucesso.

«Eles sempre me ajudaram. Nem consigo descrever como eles são motivadores. Quando vejo aquelas pessoas, trabalho ainda mais para os fazer sentirem-se orgulhosos porque é a única satisfação que elas têm. Tenho de retribuir o que fizeram por mim.»

«Foi algo especial para a aldeia porque tínhamos ótimos jogadores, mas eles nunca tiveram sucesso», explicou, recordando: «Quando eu vim para a França vim para a segunda liga e então na aldeia ninguém tinha o canal de televisão para me ver. Antes de mais nada, estavam entusiasmados para me verem na televisão.»

«Eles rezavam por mim todos os dias para me verem neste nível, porque ficam orgulhosos», explicou.

«Com o passar do tempo, à medida que fico mais motivado, eles ficam mais entusiasmados por me ver mais alto e mais alto, e penso que tenho de me sacrificar mais para os deixar orgulhosos.»