O defesa-central Joel Matip ficou de fora do triunfo do Liverpool em casa do Sheffield United (2-0) esta quarta-feira e, no final da partida, Jurgen Klopp confirmou que o camaronês sofreu uma grave lesão no último jogo, diante do Fulham.

«É uma rotura do ligamento cruzado do joelho. Infelizmente, é o que eu esperava desde o primeiro momento. É uma infelicidade», disse Klopp.

Matip, de 32 anos, pode não voltar a jogar pelo Liverpool. O central, que está nos reds desde 2016, termina contrato no final da temporada e não deverá recuperar a tempo de somar mais minutos pela equipa.