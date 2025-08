O Liverpool venceu o Athletic Bilbao por 4-1 na tarde desta segunda-feira, no primeiro jogo em Anfield sem o português Diogo Jota, que foi homenageado antes e durante o primeiro de dois encontros de preparação do dia entre os dois clubes.

O jovem anglo-nigeriano Rio Ngumoha, de 16 anos, voltou a dar nas vistas na pré-época, ao fazer o 1-0 num belo lance individual e remate de pé direito de fora da área, logo aos dois minutos.

O Liverpool sublinhou a entrada eficaz em jogo com o 2-0 aos cinco minutos, desta vez com Ngumoha no papel de assistente, com um toque de cabeça para a finalização de Darwin Núñez, de pé esquerdo, na área.

Já perto do intervalo, o Liverpool chegou ao 3-0, num lance em que foi considerado autogolo do guarda-redes Alex Padilla, que tocou na bola levando-a para dentro da sua baliza, após um lance e remate de Ben Doak pela direita.

Na segunda parte, Harvey Elliott fez o 4-0 aos 58 minutos, com um remate de pé esquerdo na área, antes de Guruzeta reduzir a diferença, com o golo do Athletic Bilbao, ao minuto 76, com um cabeceamento na área.

As duas equipas voltam a defrontar-se a partir das 20 horas.