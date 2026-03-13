O Liverpool enfrenta este domingo o Tottenham, num jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga inglesa. Em conferência de imprensa de antevisão ao clássico, Arne Slot falou da má forma recente dos «reds» e da expectativa para este encontro.

«Acho que o nível no Liverpool é sempre alto. Sempre foi alto e sempre será alto. E isso é algo bom», referiu o treinador neerlandês, quando questionado sobre se seria possível voltar ao nível praticado durante a época passada.

«Temos um ponto a provar, porque perdemos o último jogo da liga e o último jogo da Champions», disse ainda Arne Slot, após as derrotas contra o Galatasaray e os Wolves.

Já sobre o mau momento do Tottenham, que está na luta pela permanência, Slot desvalorizou.

«Se o Tottenham fosse o número um da liga neste momento, todos os adeptos esperariam que vencêssemos em casa. Isso acontece se jogarmos contra o Manchester City, contra o Arsenal, em todos os jogos em casa: esperam que vençamos. Isso não tem nada a ver com o desempenho da outra equipa, onde eles estão na tabela ou a qualidade que têm. (…) Não importa contra quem jogamos, as expectativas neste clube são sempre altíssimas», vincou.

De lembrar que os «reds» recebem, este domingo, o Tottenham, do português João Palhinha, num jogo com início marcado para as 16h30. Os homens de Slot procuram regressar às vitórias para entrar nos lugares de acesso às competições europeias.