130 milhões de euros depois e Florian Wirtz ainda não convenceu no Liverpool. Depois de várias críticas nos últimos meses, por parte de adeptos e personalidades do desporto, o jovem médio foi defendido por Julian Nagelsmann, treinador da seleção alemã, que atacou… Arne Slot, técnico dos Reds.

Depois da derrota pesada no terreno do Manchester City (3-0), Nagelsmann acusou o neerlandês de não saber utilizar Wirtz.

«Assisti ao jogo ontem à noite (domingo) e é difícil para o Florian ter impacto quando o treinador não sabe como utilizá-lo», disse esta segunda-feira em conferência de imprensa.

«Todos sabemos do que ele é capaz. É perfeitamente normal que um jogador da idade dele passe por uma ligeira queda de rendimento», acrescentou.

Ao contrário das temporadas transatas, ao serviço do Bayer Leverkusen, a veia goleadora do alemão de 22 anos ainda não apareceu em 2025/26 e até ao momento leva apenas três assistências em 16 jogos pelo Liverpool.