OFICIAL: Iraola é o novo treinador do Liverpool
Treinador espanhol sucede a Arne Slot depois de qualificar o Bournemouth para a Europa
Treinador espanhol sucede a Arne Slot depois de qualificar o Bournemouth para a Europa
O Liverpool confirmou esta quinta-feira Andoni Iraola como sucessor de Arne Slot, apostando todas as fichas no jovem treinador espanhol de 43 anos que qualificou, pela primeira vez, o Bournemouth para a Liga Europa, depois de deixar o seu anterior clube num histórico sexto lugar da Premier League na última temporada.
«Estou muito entusiasmado. O Liverpool é um clube grande, um clube enorme, um dos maiores do mundo. Mas, olhando para dentro, sempre achei que é um clube especial. Não foi preciso muito para me sentir atraído pelo Liverpool. O Liverpool é o Liverpool. Obviamente, o ambiente, os adeptos, o clube, os jogadores, a oportunidade de treinar jogadores de alto nível, a oportunidades de lutar por títulos. Acho que não há nada mais atrativo do que isso. É difícil encontrar algo assim. Então, muito, muito animado para começar», atirou o novo líder da equipa de Anfield.
Um salto espetacular na carreira do antigo jogador do Athletic Bilbao que, ainda há seis anos, estava a treinar o modesto Mirandés. Depois somou três anos no Rayo Vallecano e outros três no Bournemouth, despedindo-se agora do clube inglês com uma inédita qualificação para as competições europeias.
We can confirm Andoni Iraola has agreed a deal to become the club’s new head coach ahead of the 2026-27 season 🤝— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026