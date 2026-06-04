O Liverpool confirmou esta quinta-feira Andoni Iraola como sucessor de Arne Slot, apostando todas as fichas no jovem treinador espanhol de 43 anos que qualificou, pela primeira vez, o Bournemouth para a Liga Europa, depois de deixar o seu anterior clube num histórico sexto lugar da Premier League na última temporada.

«Estou muito entusiasmado. O Liverpool é um clube grande, um clube enorme, um dos maiores do mundo. Mas, olhando para dentro, sempre achei que é um clube especial. Não foi preciso muito para me sentir atraído pelo Liverpool. O Liverpool é o Liverpool. Obviamente, o ambiente, os adeptos, o clube, os jogadores, a oportunidade de treinar jogadores de alto nível, a oportunidades de lutar por títulos. Acho que não há nada mais atrativo do que isso. É difícil encontrar algo assim. Então, muito, muito animado para começar», atirou o novo líder da equipa de Anfield.

Um salto espetacular na carreira do antigo jogador do Athletic Bilbao que, ainda há seis anos, estava a treinar o modesto Mirandés. Depois somou três anos no Rayo Vallecano e outros três no Bournemouth, despedindo-se agora do clube inglês com uma inédita qualificação para as competições europeias.

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