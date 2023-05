O Liverpool confirmou esta quarta-feira que o avançado Roberto Firmino e os médios Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain, todos em final de contrato, vão deixar o clube no verão.

Os reds, numa nota no site oficial, demonstraram «gratidão e apreço» pelo «contributo» do quarteto ao longo dos últimos anos e prometeram homenagens nos próximos dias.

A saída de Firmino, de resto, já tinha sido confirmada há algumas semanas por Jurgen Klopp. O internacional brasileiro, de 31 anos, despede-se de Anfield ao fim de oito épocas, tal como Milner, de 37 anos.

Por seu turno, Naby Keita chegou em 2018/19, oriundo do Leipzig, mas não conseguiu ter o impacto esperado no Liverpool. Já Chamberlain, desde 2017 nos reds, teve um percurso marcado por várias lesões.

O quarteto, refira-se, fica ligado às conquistas da Liga dos Campeões, da Supertaça Europeia e do Mundial de Clubes em 2019.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.