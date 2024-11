Mohamed Salah continua a ser a principal figura do Liverpool e o egípcio mostrou isso mesmo na vitória deste domingo, no reduto do Southampton (3-2), ao anotar um bis.

Após o encontro, o jogador de 32 anos, que termina contrato com os «reds» em junho do próximo ano, confessou estar «dececionado» por ainda não ter recebido uma proposta de renovação.

«Estamos quase em dezembro e ainda não recebi nenhuma oferta para continuar no clube, provavelmente estou mais fora do que dentro», começou por dizer o internacional egípcio.

«Estou no clube há muitos anos. Não há clube como este. Mas, no final, não está nas minhas mãos. Como disse antes, é dezembro e ainda não recebi nada sobre o meu futuro. Adoro os adeptos e eles também me adoram, mas não está nas nossas mãos. Vamos esperar para ver. Não vou retirar-me tão cedo, estou apenas a jogar, focado na temporada e a tentar ganhar a Premier League e espero que a Liga dos Campeões também. Estou dececionado, mas veremos», concluiu.

A cumprir a oitava temporada em Anfield, Salah leva 12 golos e dez assistências em 18 jogos.