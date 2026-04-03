Na véspera do Manchester City-Liverpool, marcado para as 12h45 deste sábado, o treinador dos Reds fez uma atualização do boletim médico, com várias novidades.

A lesão mais preocupante é a do guarda-redes Alisson. «Ele não participará dos jogos com o Paris Saint-Germain [na Champions]. Ele ficará fora por um pouco mais de tempo. No final da temporada, esperamos que ele esteja em forma novamente», admitiu.

Alexander Isak, avançado que tem estado afastado por lesão, está de regresso mas de forma condicionada.

«Talvez jogue alguns minutos, mas vamos esperar e ver como está hoje, como ele sente-se em relação a isso. É claro que depois de duas sessões de treino, após 100 dias de ausência, não faria nenhum sentido iniciá-lo amanhã», afirmou.

Já Arne Slot foi mais otimista em relação a Jeremie Frimpong e Mohamed Salah, que faltou no último jogo e aos compromissos de seleções devido a uma lesão muscular.

«Ele está [em forma]. Treinou connosco ontem, treinará conosco hoje e está disponível para o jogo de amanhã», resumiu o neerlandês.

Manchester City e Liverpool disputam um lugar nas meias-finais da Taça de Inglaterra.