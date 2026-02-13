O treinador do Liverpool, Arne Slot, confirmou na manhã desta sexta-feira que o médio japonês Wataru Endo vai ficar de fora por «muito tempo».

O internacional pelo Japão sofreu uma lesão no pé esquerdo, na quarta-feira, na vitória por 1-0 na visita ao Sunderland, para a 26.ª jornada da Premier League.

O lance aconteceu a meio da segunda parte, quando Endo cortou, na área, para canto, um cruzamento do lado direito do ataque do Sunderland, caindo com o peso do corpo sobre o pé esquerdo. O nipónico ainda aguentou o canto para ajudar a equipa, mas acabou substituído, saindo de maca ao minuto 69.

O lance da lesão de Endo:

«Ainda precisamos de fazer algumas avaliações, mas é claro e óbvio que ele ficará de fora por muito tempo», disse o treinador Arne Slot, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Brighton, confirmando tratar-se de «uma lesão no pé».

O tempo de paragem ainda não é certo, mas será de alguns meses. Isto em ano de Mundial 2026, ficando em dúvida a presença de Endo na prova, ao serviço do Japão.

O Liverpool recebe o Brighton no sábado, em jogo da quarta ronda da Taça de Inglaterra, marcado para as 20 horas.