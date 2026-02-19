Na conferência de imprensa de antevisão ao Nottingham Forest-Liverpool, Arne Slot abordou o alegado insulto racista de Gianluca Prestianni no Benfica-Real Madrid. O treinador dos «reds» considera que a comunidade do futebol pode sempre «fazer mais», mas enalteceu que o árbitro tenha seguido o protocolo, bem como as manifestações de apoio a Vinicius que se seguiram.

«Em geral, nunca se faz o suficiente, podemos sempre fazer mais para garantir que isso nunca aconteça de novo. Temos de tentar, como comunidade do futebol, fazer mais do que a sociedade faz. Aliás, talvez não seja tão difícil assim. Seguiu-se o protocolo no jogo, esse é o primeiro passo. O mundo do futebol reagiu como esperamos que reaja», começou por dizer o técnico neerlandês.

Slot afirmou ainda que espera que os jogadores do Liverpool tenham a mesma reação de Vinicius, caso sofram de racismo num jogo. «Eu espero que os meus jogadores se comportem de forma semelhante: ajam imediatamente e o árbitro aja de forma parecida, com o protocolo. Agora está sob investigação, por isso não posso dizer muito mais.»