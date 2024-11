Mohamed Salah veio a público revelar que ainda não recebeu nenhuma proposta de renovação e assumiu que estava «mais fora do que dentro» do Liverpool. O egípcio termina contrato com os «reds» em junho de 2025, mas Arne Slot até brincou com a situação.

«Falaram-me disso. Não partilhamos isso aqui, pelo menos eu não. A única coisa que posso dizer é que, se virem os meus onzes, o Mo está mais dentro do que fora», disse o técnico neerlandês, na antevisão ao jogo da Liga dos Campeões, com o Real Madrid.

Slot garantiu ainda que o plantel não foi afetado pelas declarações de Salah. «Se estivessem no centro de treinos... não creio que nenhum jogador tenha falado sobre isso, pelo menos não enquanto eu estava lá. Os jogadores estão focados no curto prazo, que é o Real Madrid e o City. Os jogadores não veem as coisas dessa forma. Não há distração para ele, para os colegas e definitivamente não há para mim», vincou.

O treinador do Liverpool comentou também as palavras de Jamie Carragher, antigo jogador do clube que considerou que o egípcio foi «egoísta».

«Concentro-me um pouco mais no que ele também disse. Ele disse que Salah foi um dos cinco melhores jogadores que o Liverpool já teve e concordo plenamente, o que não é uma coisa fácil porque tivemos muitos grandes jogadores neste clube», frisou.

«Não acho que isto distraia o Mo - talvez até tire o melhor dele. Como já disse algumas vezes, o meu foco principal é o próximo jogo. Conversei com o Mo sobre o que espero dele, como faço com todos os outros jogadores. Ele está numa boa posição neste momento. Não me distraio com os comentários dele e não sinto que os seus companheiros de equipa estejam distraídos. É bom termos uma história na imprensa porque vocês também têm algum trabalho agora», concluiu.

Na mesma conferência de imprensa, Slot confirmou que Diogo Jota ainda não está recuperado e Trent Alexander-Arnold está convocado para o jogo desta quarta-feira, embora não possa começar de início.