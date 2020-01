Jürgen Klopp apostou nas segundas linhas da Taça de Inglaterra, esteve a vencer o modesto Shrewsbury Town por 2-0, mas permitiu o empate e vai ter de realizar mais um jogo, em Anfield, para chegar aos oitavos de final. Jason Cummings, com dois golos em dez minutos, estragou a tarde perfeita do treinador alemão.

Confira a FICHA DO JOGO

Sem desgastar as suas principais peças, Klopp apostou num onze muito jovem e tudo parecia correr bem quando, aos 15 minutos, Curtis Jones, médio de 18 anos, colocou o campeão da Europa em vantagem. O quadro ficou ainda mais favorável aos «reds» quando, logo a abrir a segunda parte, Donald Love desviou para as próprias redes e duplicou a vantagem do Liverpool.

Mas a verdade é que a modesta equipa da casa, do terceiro escalão do futebol inglês, ainda tinha uma palavra a dizer, ou melhor, duas. Aos 65 minutos, Yasser Larouci derrubou Josh Laurent ni limite da área e o suplente Cummings reduziu a diferença. Dez minutos depois, novo golo de Cummings a novelar o resultado.

Klopp ainda tentou retificar o resultado com as sucessivas entradas de Oxlade-Chamerlain (71m), Mohamed Salah (79m) e Roberto Firmino (85m), mas o Liverpool não conseguiu desfazer o empate e vai ter mesmo de disputar mais um jogo.