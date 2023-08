O Liverpool venceu o Bournemouth neste sábado (3-1) e o jogo em Anfield permitiu o reencontro entre dois jogadores que partilham o balneário na seleção húngara.

Dominik Szoboszlai e Milos Kerkez – lateral-esquerdo que esteve no radar do Benfica neste mercado - ficaram à conversa após a partida, trocaram camisolas e o médio dos reds até brincou com esse momento.

«Troquei a camisola, tínhamos falado disso antes do jogo. Agora tenho algo para limpar o pó», brincou Szoboszlai na zona mista.