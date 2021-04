As críticas de Jurgen Klopp ao Estádio Alfredo Di Stéfano não caíram bem a Jorge Valdano. O alemão disse após o Real-Madrid-Liverpool que os dois gigantes europeus não mereciam defrontar-se num campo de treinos.



Os blancos, como se sabe, têm jogado durante toda a época no relvado da sua academia, em virtude das obras de remodelação no Santiago Bernabéu.



«O Real Madrid não joga em Valdebebas para ter vantagem competitiva», referiu Valdano na Onda Cero. «O Bernabéu até vazio impõe respeito aos adversários. O Real Madrid perde mais do que ganha com a mudança de cenário.»



«O Koeman tem razão: o Real está a aproveitar para fazer um campo do século XXI e quando estiver terminado é Anfield [Road, casa do Liverpool] que vai parecer um campo de treino.»



Este sábado, Real Madrid e Barcelona jogarão pela primeira vez na história no Di Stéfano. O emblema de Madrid investiu três milhões de euros para que a infraestrutura tenha todas as condições exigidas para ser um campo de Liga dos Campeões.