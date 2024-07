Terminada a participação dos Países Baixos no Euro 2024, Virgil van Dijk admitiu que vai ter de repensar o futuro, não só ao serviço da seleção, mas também no Liverpool.

«Não faço a mínima ideia agora. Vou pensar cuidadosamente neste verão sobre o que quero ao nível do clube e ao nível internacional. Depois, aí estaremos de novo, mas primeiro há que recuperar disto», disse o defesa-central de 33 anos, após a derrota com Inglaterra nas meias-finais do Europeu.

«Depois de uma temporada como esta, onde todo tipo de coisas aconteceu, torna-se emocionante no final, porque sabes que acabou», completou.

Van Dijk é capitão dos Países Baixos, mas também no Liverpool, onde tem apenas mais um ano de contrato. Os «reds» vão entrar numa nova era, após a saída de Jurgen Klopp, que deu lugar a Arne Slot.