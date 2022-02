O futebolista colombiano Luis Díaz, que se estreou a marcar pelo Liverpool no sábado, ante o Norwich, festejou o 3-1 final no marcador após uma jogada coletiva de persistência e excelência na posse de bola.

Foram, no total, 34 passes seguidos. De uma área à outra. E uma jogada com bola durante pouco mais de um minuto e meio até ao golo do colombiano ex-FC Porto.

A bola passou pelos pés de todos os jogadores do Liverpool em campo nessa altura, ao minuto 81, à exceção de Divock Origi. Foi de Jordan Henderson até Luis Díaz, passando por Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Joel Matip, Thiago Alcântara, Mohamed Salah e Sadio Mané.

De acordo com os dados estatísticos da Opta, além de ter sido o golo nascido da maior sequência de passes esta época na Premier League, foi também o golo do Liverpool com maior número de passes desde a criação do banco de dados da Opta, em 2006/2007.

Ora veja a jogada toda até ao golo de Luis Díaz:

