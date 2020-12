O Liverpool aplicou «chapa» sete na visita ao terreno do Crystal Palace, mas no final do jogo nem todos estavam totalmente satisfeitos.

Sadio Mané, por exemplo, estava de cara fechada. O avançado senegalês foi titular, mas acabou substituído aos 57 minutos por Salah, numa altura em que os reds já venciam por 4-0, e não gostou.

Assim que viu a opção de Jurgen Klopp, Mané ficou com cara de poucos amigos e ainda reclamou de forma tímida com Firmino, que estava ao seu lado. O número 10 do Liverpool acabou por encaminhar-se para fora do campo, cumprimentou Salah e Klopp, mas não escondeu o desagrado no banco de suplentes.

O momento da substituição de Mané:

No final do jogo, Jurgen Klopp desvalorizou a situação.

«Os jogadores aceitam as substituições, não há problema nenhum. Estava satisfeito por podermos rodar a equipa tão cedo no jogo, mas ele [Mané] obviamente que não ficou satisfeito por sair. Tive de tomar decisões. Os rapazes aceitam as minhas decisões, mas às vezes não gostam delas. É o que é», disse, em declarações ao MOTD.