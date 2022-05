O Liverpool realiza na tarde deste domingo um desfile de época na cidade para mostrar os dois troféus conquistados em 2021/22 – Taça de Inglaterra e Taça da Liga – e um dos momentos marcantes do dia foi uma bola autografada pelos jogadores e oferecida a um jovem adepto do clube.

A partir do autocarro panorâmico, os jogadores do Liverpool autografaram a bola e atiraram-na por fim ao jovem adepto que torneava a viatura e recolheu, uns metros abaixo, a redondinha. As imagens evidenciam a felicidade daquele rapaz.

Este desfile em Liverpool acontece menos de 24 horas depois de a equipa comandada por Jurgen Klopp ter perdido a final da Liga dos Campeões para o Real Madrid, numa época que, ainda assim, foi de dois títulos em Inglaterra e quase de um terceiro, com o segundo lugar na Premier League atrás do Manchester City, por um ponto.