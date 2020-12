O golo de Sadio Mané, o segundo de sete do Liverpool na vitória ante o Crystal Palace, no sábado, ficou marcado por um momento de homenagem do futebolista senegalês a um adepto do clube.

Há cerca de um mês, Sadio Mané esteve à conversa por videoconferência com dois elementos do centro comunitário centenário «The Florrie», da cidade de Liverpool, que ajuda jovens desfavorecidos. E falou com um dos seus voluntários, Lee, adepto do Liverpool, de 31 anos, que tem trabalhado com a instituição de forma intensa durante a pandemia de covid-19.

Nessa altura, Lee, que foi mesmo a Anfield numa visita guiada, mostrou-se confesso das comemorações de golo de Sadio Mané e o jogador pediu-lhe uma nova forma de festejar um golo. Lee apontou para o céu em homenagem ao avô, dizendo: «para o meu avô».

Quase um mês depois, Sadio Mané, no golo Crystal Palace, não esqueceu e festejou dessa forma, levantando o braço direito na direção do céu, em homenagem ao avô de Lee.