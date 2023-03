Pequenos gestos podem, por vezes, tomar grandes dimensões. Foi isso mesmo que aconteceu esta quarta-feira, quando Trent Alexander-Arnold ofereceu a camisola a um pequeno adepto que estava nas bancadas de Anfield.

Depois da vitória do Liverpool sobre o Wolverhampton (2-0), Jurgen Klopp esteve com o lateral direito no relvado e aparentemente pediu ao internacional inglês que fosse presentear a criança. O jogador acedeu ao pedido, mas o melhor momento viria depois.

Já com a camisola nos braços, o pequeno adepto não se conteve, libertou toda a euforia e festejou como se de um golo se tratasse.

Ora veja: