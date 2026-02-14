VÍDEO: Liverpool atropela Brighton e segue em frente na Taça
«Reds» venceram por 3-0
O Liverpool venceu o Brighton por 3-0 e garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Inglaterra.
Numa primeira parte marcada pelo equilíbrio, Curtis Jones encontrou o caminho da baliza e fez o 1-0 a fechar a primeira parte, frente ao 14.º classificado da Premier League.
Curtis Jones deu a vantagem aos Reds em cima do intervalo 🫡#sporttvportugal #TaçadeInglaterra #Liverpool #Brighton pic.twitter.com/h2TyBeb80O— sport tv (@sporttvportugal) February 14, 2026
No segundo tempo, o Brighton procurou a reviravolta no marcador, no entanto, Dominik Szoboszlai (desta vez não foi de livre) ampliou a vantagem (56m), depois de um passe de primeira de Salah.
Gakpo ➡️ Salah ➡️ Szoboszslai ➡️ Golo do Liverpool!#sporttvportugal #TaçadeInglaterra #Liverpool #Brighton pic.twitter.com/KTfJOAFnWL— sport tv (@sporttvportugal) February 14, 2026
Os «reds» chegaram ao terceiro intermédio de Mohamed Salah que, depois da assistência para o médio húngaro, quis escrever o seu nome na lista de marcadores. O internacional egípcio não tremeu da marca de 11 metros e chegou aos oito golos na temporada, carimbando a passagem do Liverpool para a próxima fase da competição.
Mo Salah não perdoou de grande penalidade 🎯#sporttvportugal #TaçadeInglaterra #Liverpool #Brighton pic.twitter.com/zVGYrZcXFh— sport tv (@sporttvportugal) February 14, 2026