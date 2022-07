No dia seguinte à conquista da Supertaça inglesa, o Liverpool realizou mais um teste de pré-época com os jogadores menos utilizados e foi derrotado pelos franceses do Estrasburgo, por 3-0, em Anfield Road.

Com o português Fábio Carvalho de início, mas sem nomes como Darwin Núñez, Virgil van Dijk, Arnold, Mo Salah ou Luis Díaz, os reds consentiram todos os golos ainda na primeira parte.

Adrien Thomasson apontou um bis (4m e 21m), enquanto Habib Diallo (14m), pelo meio, ainda faturou.

O resumo da partida: