O Liverpool venceu no terreno do Southampton (2-1) e impediu que o Manchester City festejasse o título inglês já nesta terça-feira, algo que só aconteceria em caso de derrota dos reds.

No St Mary's Stadium, ainda sem poder contar com os lesionados Virgil van Dijk, Fabinho e Mo Salah, Jurgen Klopp apresentou um onze inicial com nove mexidas face àquele que entrou em campo na final da Taça de Inglaterra, em Wembley.

A partida começou da pior maneira para o Liverpool, que sofreu logo aos 13 minutos, num reflexo da entrada a «todo o gás» do Southampton. Diogo Jota queixou-se de ter sofrido falta de um adversário, mas a jogada prosseguiu e a bola chegou aos pés de Nathan Redmond, que puxou para terrenos interiores e armou um excelente remate para abrir o marcador.

O golo sofrido foi o catalisador para a pressão dos reds, que rapidamente foram em busca da igualdade e neutralizaram os argumentos ofensivos dos anfitriões. Já depois de um golo anulado a Roberto Firmino, o golo do empate chegou pelos pés de Takumi Minamino (27m), que disparou em força na grande área, após um passe do português Diogo Jota.

Apesar de estar em campo uma equipa menos rotinada, o Liverpool continuava com o domínio do jogo e completou a reviravolta na sequência de um pontapé de canto (67m), em que Joel Matip e Walker-Peters cabeceiam a meias para o fundo das redes.

Até ao final, consciente da importância dos três pontos em Southampton, o conjunto de Jurgen Klopp geriu o jogo com bola e não permitiu qualquer ocasião aos saints.

Com uma jornada para o término da Premier League, o Manchester City continua líder, com 90 pontos, enquanto o Liverpool é segundo classificado, a apenas um ponto de distância. Os citizens vão receber o Aston Villa, enquanto os reds defrontam os Wolves, de Bruno Lage, em Anfield Road.