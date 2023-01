Depois do empate a duas bolas em Anfield, o Liverpool foi ao terreno do Wolverhampton resolver a eliminatória dos 32 avos de final da Taça de Inglaterra e venceu por 1-0.

Por se tratar de um jogo de Taça, Julen Lopetegui e Jurgen Klopp optaram por fazer alguma rotação nos onzes iniciais. No lado dos «lobos», José Sá, Toti Gomes, Rúben Neves e João Moutinho foram titulares, enquanto Nélson Semedo e Matheus Nunes entraram logo no início da segunda parte e Podence foi lançado aos 65 minutos. Por sua vez, Fábio Carvalho alinhou de início nos reds e o ex-Benfica Darwin Núñez ficou de fora por lesão.

O jogo começou com um momento inusitado. Logo nos primeiros segundos da partida, Adama Traoré arrancou pelo corredor direito e tirou o cruzamento, precisamente no momento em que a iluminação do Molineux foi abaixo e o estádio ficou completamente às escuras. Pouco depois, a luz voltou à normalidade.

O golo que decidiu o jogo e a eliminatória chegou aos 13 minutos. Harvey Elliott pegou na bola a meio-campo, teve muito espaço para progredir no corredor central e rematou para bater José Sá, que estava adiantado.

O Liverpool tentou a todo o custo manter a preciosa vantagem, procurou gerir o jogo, mas os Wolves até tentaram o empate, sobretudo na segunda parte, contudo faltou melhor definição nos rasgos de Adama Traoré, bem como nas tentativas de Matheus Cunha.

Na próxima ronda, a 29 de janeiro, o Liverpool visita o Brighton.

Noutros jogos do dia, o Birmingham venceu no terreno do Forest Green (2-1), o Brystol City eliminou o Swansea no prolongamento (2-1), o Luton derrotou o Wigan (2-1) e o West Brom goleou o Chesterfield (4-0).