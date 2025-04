O Liverpool sofreu, mas aproveitou da melhor forma o empate do Arsenal no sábado, recebeu e venceu o West Ham por 2-1 este domingo e pode sagrar-se campeão inglês já na próxima jornada.

No duelo da 32.ª jornada, em Anfield, um golo de Luis Díaz, a passe de Mohamed Salah, deu vantagem ao Liverpool, aos 18 minutos.

Na segunda parte, foi preciso esperar pelos minutos finais para ver mais golos e emoção. Ao minuto 86, após um cruzamento do lado esquerdo, Van Dijk tentou aliviar e acabou por fazer com que, involuntariamente, Andy Robertson fizesse autogolo. O escocês não escondeu a frustração após o desfecho, perante o desalento do neerlandês.

Porém, ao minuto 89, após um canto de Alexis Mac Allister do lado direito, Van Dijk redimiu-se e, de cabeça, na área, fez o 2-1, festejando efusivamente com a equipa e os adeptos. O português Diogo Jota foi titular e saiu aos 60 minutos.

Com este resultado, o Liverpool pode sagrar-se campeão no próximo domingo, caso vença o Leicester e caso o Arsenal perca com o Ipswich. O Liverpool é líder com 76 pontos, mais 13 do que o Arsenal, quando há um total de 18 pontos em disputa. O West Ham é 16.º classificado, com 35 pontos.

À mesma hora, o Chelsea recuperou de dois golos de desvantagem e empatou na receção ao Ipswich (2-2).

Com Pedro Neto a titular (fez todo o jogo), o Chelsea viu-se a perder com um golo de Julio Enciso, aos 19 minutos: foi a estreia do paraguaio, cedido pelo Brighton, a marcar pelo Ipswich. Aos 31 minutos, Ben Johnson fez o segundo golo dos visitantes, também a sua estreia a marcar.

Na segunda parte, o Chelsea reduziu a desvantagem logo a abrir. Não estavam sequer jogados 20 segundos quando Marc Cucurella tentou a conclusão na área e Axel Tuanzebe acabou por fazer autogolo.

O 2-2 final surgiu por Jadon Sancho, que entrou aos 68 minutos de jogo para o lugar de Noni Madueke, fazendo um grande golo de pé direito para evitar a derrota.

O Chelsea passa a somar 54 pontos, no quinto lugar, mas fica à mercê do Newcastle, que tem 53 pontos e menos dois jogos (recebe ainda este domingo o Manchester United). O Ipswich é 18.º e antepenúltimo, com 21 pontos, a 14 dos lugares de permanência.

Também este domingo, o Wolverhampton, treinado por Vítor Pereira, recebeu e venceu o Tottenham, por 4-2.

Premier League: resultados e classificação