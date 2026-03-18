VÍDEOS: Liverpool goleia Galatasaray com Salah a passar de vilão a herói
Extremo egípcio falhou grande penalidade, marcou golaço e ainda saiu aplaudido pelos adeptos
A lei do mais forte imperou na segunda mão. Após uma derrota surpreendente do Liverpool em Istambul, por 1-0, a equipa de Arne Slot não esteve para brincadeiras e bateu os turcos por 4-0 em Anfield Road.
Dominik Szoboszlai abriu o marcador logo aos 25 minutos, num grande remate de pé esquerdo na sequência de um canto.
A fechar a primeira parte, Mohamed Salah teve um falhanço de grande penalidade, numa tentativa comedida de fazer um Panenka.
Numa entrada supersónica na segunda parte, o Liverpool marcou aos 51 minutos por Hugo Ekitiké, com assistência do egípcio. Aos 53, Gravenberch finalizou de primeira na ressaca a uma defesa do guarda-redes e fez o 3-0.
O melhor golo da noite ficou reservado para Mohamed Salah, num remate característico do extremo, a cortar para dentro. Ainda saiu aplaudido, apesar de ter falhado o penálti.
Desta forma, o Liverpool confirma as expectativas e enfrenta o PSG nos quartos de final da competição.