O Liverpool continua em crise na Premier League. O campeão em título voltou a perder (3-2), desta vez em casa do Brentford. A meio da semana os «reds» golearam para a Liga dos Campeões. No entanto, no que toca a jogos da Liga, esta é a quarta derrota consecutiva.

A equipa da casa rapidamente mostrou que não se intimidava por receber o campeão. Logo aos cinco minutos de jogo, Dango Ouattara abriu o marcador para o Brentford.

Kevin Schade dilatou a vantagem para dois golos já perto do fim da primeira parte (45m).

Ainda antes das das equipas recolherem para os balneários, Milos Kerkez reduziu para o Liverpool já em tempo de compensação (45+5m).

Veio a segunda parte mas a história do jogo continuou a mesma. Aos 60 minutos, Igor Thiago, avançado brasileiro, fez o 3-1 através de uma grande penalidade.

Já nos minutos finais da partida, Mohamed Salah respondeu ao passe de Dominik Szoboszlai e reduziu a desvantagem para apenas um golo (89m). Houve, portanto, emoção até ao final.

Houve muito sofrimento até ao apito final, mas não houve mais golos. Com esta derrota (3-2), o Liverpool está na quinta posição, com 15 pontos conquistados. O Brentford, por sua vez, ascende ao décimo lugar, com 13 pontos.