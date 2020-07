O Lokomotiv de Moscovo venceu esta quinta-feira o rival CSKA, por 2-1, em jogo da 29.ª jornada do campeonato russo.

No dérbi moscovita, João Mário e Éder foram titulares no Lokomotiv e viram Miranchuk dar vantagem à sua equipa aos 33 minutos, de penálti.

Vlasic empatou para o CSKA à entrada para os últimos 20 minutos, mas Miranchuk, novamente de penálti, deu os três pontos à formação da casa aos 90+2 minutos.

Com este resultado, o Lokomotiv segue no segundo lugar, com 54 pontos. Já o CSKA é quarto, com 47. Recorde-se que o Zenit já assegurou matematicamente o título.

Nos outros jogos do dia, Rubin Kazan e Rostov empataram a zero, enquanto o Dínamo de Moscovo venceu em casa do Ufa por 1-0.