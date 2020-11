Depois de três derrotas consecutivas, o Lokomotiv de Moscovo regressou este sábado às vitórias no campeonato russo, ao vencer na receção ao Arsenal Tula, por 1-0.

Com Eder e Zé Luís juntos no ataque titular, o Lokomotiv chegou à vitória com um golo de Miranchuk de penálti, aos 72 minutos. Nessa altura, de resto, a equipa da casa já jogava reduzida a dez unidades, devido à expulsão de Corluka aos 45+2 minutos.

Com este resultado, o Lokomotiv está agora na sexta posição da tabela classificativa, a sete pontos do líder Zenit. O Arsenal Tula é 12.º, com 13 pontos.