O antigo avançado do FC Porto, Zé Luís, assistiu para o golo da vitória do Lokomotiv Moscovo ante o Ufa, este sábado, por 1-0, em duelo a contar para a 11.ª jornada da primeira liga russa.

Na estreia pelo emblema moscovita, Zé Luís entrou aos 65 minutos para o lugar do internacional português Eder e, ao minuto 68, roubou a bola ao guarda-redes do Ufa, Belenov, assistindo Krychowiak para o triunfo tangencial.

O Lokomotiv somou a quarta vitória seguida e está no terceiro lugar, com 21 pontos, a três do duo da frente, composto por Zenit e Spartak.